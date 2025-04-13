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الأحد 13 أبريل 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نيوكاسل يكتسح مانشستر يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي

فوز نيوكاسل
فوز نيوكاسل
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حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا كبيرًا ومستحقًا على حساب ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من أن الشياطين الحمر كانوا أول من بادر بالتسجيل عن طريق أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 37 بعد تمريرة من ديوجو دالوت، إلا أن رد أصحاب الأرض كان سريعًا وقويًا.

ففي الدقيقة 24، أدرك ساندرو تونالي التعادل لنيوكاسل بعد تمريرة من ألكسندر إيزاك، لينتهي الشوط الأول بتعادل إيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، قدم نيوكاسل عرضًا هجوميًا رائعًا، حيث سجل هارفي بارنيس هدفين متتاليين في الدقيقتين 49 و64، الأول بصناعة جاكوب ميرفي، قبل أن يختتم برونو جيماريش الرباعية بهدف رابع في الدقيقة 77 من تمريرة جويلاينتون.

بهذا الانتصار، عزز نيوكاسل موقعه في جدول الترتيب، بينما واصل مانشستر يونايتد سلسلة نتائجه المتذبذبة هذا الموسم.

الدوري الإنجليزي الممتاز الشياطين الحمر تعادل إيجابي جاكوب ميرفي جدول الترتيب دوري الإنجليزي الممتاز فريق نيوكاسل يونايتد مانشستر يونايتد نيوكاسل يونايتد أصحاب الأرض منافسات الجولة