نيوكاسل يكتسح مانشستر يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا كبيرًا ومستحقًا على حساب ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من أن الشياطين الحمر كانوا أول من بادر بالتسجيل عن طريق أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 37 بعد تمريرة من ديوجو دالوت، إلا أن رد أصحاب الأرض كان سريعًا وقويًا.

ففي الدقيقة 24، أدرك ساندرو تونالي التعادل لنيوكاسل بعد تمريرة من ألكسندر إيزاك، لينتهي الشوط الأول بتعادل إيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، قدم نيوكاسل عرضًا هجوميًا رائعًا، حيث سجل هارفي بارنيس هدفين متتاليين في الدقيقتين 49 و64، الأول بصناعة جاكوب ميرفي، قبل أن يختتم برونو جيماريش الرباعية بهدف رابع في الدقيقة 77 من تمريرة جويلاينتون.

بهذا الانتصار، عزز نيوكاسل موقعه في جدول الترتيب، بينما واصل مانشستر يونايتد سلسلة نتائجه المتذبذبة هذا الموسم.