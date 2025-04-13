بعد سقوطها.. نجوى فؤاد تكشف عن تطورات حالتها الصحية

حالة من القلق أثيرت حول الفنانة نجوى فؤاد خلال الساعات الماضية بعد تعرضها لوعكة صحية، وهو ما فتح بابا لترديد عدد من الأخبار الكاذبة حول حالتها الصحية، لذلك تواصلت “البوابة نيوز” مع النجمة الكبيرة للوقوف على اخر تطورات حالتها الصحية، و لطمأنة جمهورها.

أكدت الفنانة نجوى فؤاد، أن الأشعة أثبتت إصابتها بكسر في ذراعها استلزم إجراء تجبير فوري، وذلك بعد سقوطها أمام منزلها، حيث أجرت عددا من الفحوصات و الأشعة على الفور وبعد الانتهاء من إجراء اللازم غادرت المستشفى وعادت إلى منزلها لاستكمال مرحلة العلاج.

نجوى فؤاد تكشف عن حالتها الصحية

جدير بالذكر أن الفنانة نجوى فؤاد عانت العام الماضي من آلام ظهرها لفترة طويلة سبببت لها معاناة شديدة بسبب التهابات في العصب مع القطنية، مما أخضعها لعلاج عبارة عن جلسات طبيعى مكثفة لفترات طويلة، مع حيرة الأطباء وقتها بعدم عملية جراحية أو الخضوع لها، قبل أن يتم البت فى الأمر وتخضع لعملية.