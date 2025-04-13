وزير العمل يصطحب نظيره التركي في زيارة إلى شركة "جيد تكستايل" بالعاشر من رمضان

اصطحب وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، نظيره التركي، وزير العمل والضمان الإجتماعي وداد اشيق هان، والوفد المرافق له، في زيارة إلى شركة "جيد تكستايل" بالعاشر من رمضان، ذات الإستثمار التركي، بحضور المهندس حازم الأشَموني، محافظ الشرقية، وذلك في إطار دعم التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات الصناعة والتشغيل، وتعزيز الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

التشجيع على الاستثمار الأجنبي

وأكد الوزير جبران،على توجيهات الرئيس السيسي،المُستمرة، بشأن التشجيع على الاستثمار الأجنبي، وتذليل كافة العقبات أمامه،و تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتنمية مهاراتهم تماشيًا مع مُتغيرات سوق العمل،موضحًا أن قانون العمل الجديد يُحقق هذه الأهداف وغيرها من السياسات التي تؤدي إلى بيئة عمل لائقة لصالح "طرفي الإنتاج".

"جيد تكستايل" جزءٌ من مجموعة "يشيم جروب" التركية

واستمع الوزيران إلى أحدث مشروعات "الشركة"، وخططها التوسعية، وتفاصيل الدور الريادي الذي تلعبه، في دعم سوق العمل المصري، وتوفير فرص تشغيل حقيقية، وتعزيز قدرات الكوادر المحلية في واحدة من أكبر الصناعات التصديرية في مصر،حيث تُعد "جيد تكستايل" جزءًا من مجموعة "يشيم جروب" التركية، التي تأسست عام 1956، وهي اليوم من الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج الملابس والمنسوجات الرياضية، وتمتد أنشطتها إلى تركيا، ومولدوفا، ومصر، وسجلت نموًا متسارعًا منذ دخولها السوق المصري عام 2008.

كما أنه في إطار خطتها الاستراتيجية لعام 2025، بلغ إجمالي المساحات التشغيلية لها نحو 782،968 مترًا مربعًا موزعة على مواقع في العاشر من رمضان، وبرج العرب بالإسكندرية، وبني سويف،والإسماعيلية.وتضم هذه المصانع قوة عاملة كبيرة، حيث يعمل فيها أكثر من 8 ألاف عامل مصري، وتسعى للوصول إلى 20،000 عامل بحلول عام 2030،ويشمل ذلك تمكين المرأة في بيئة عمل آمنة ومتكاملة، ودعم الأمهات العاملات من خلال حضانة داخلية بسعة 500 طفل،كما تحرص الشركة على الاستثمار في برامج تدريبية متخصصة في مجالات التصنيع الذكي، ومعايير الجودة، والسلامة المهنية..

تطبيق ثقافة التحول الرقمي

وأشاد الوزيران بالدور الذي تلعبه الشركة في تطبيق ثقافة التحول الرقمي، حيث تم تحويل جميع الوثائق المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية إلى ملفات رقمية لتقليل استهلاك الورق، كما تستخدم الكروت الرقمية بدلًا من الكروت الورقية، كما تستمر في ابتكار حلول مستدامة تهدف إلى تقليل البصمة البيئية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بدلا من الكروت العادية،وتتعاون "جيد تكستايل" مع نخبة من أكبر الأسماء في عالم الموضة والرياضة، من بينها: نايكي، أديداس، زارا، كالفن كلاين، أندر آرمور، تومي هيلفيغر، لاكوست، ورالف لورين، وقد حصلت الشركة على تصنيف الأداء الذهبي من " نايكي" لمدة 11 عامًا متتالية، تقديرًا لالتزامها الدائم بالجودة ومواعيد التسليم..

تحقيق المستهدف التصديري بحلول 2030

وفي ختام الزيارة أكدت قيادات الشركة أيضًا على الاستمرار في التوسعات التي تأتي بهدف تحقيق المستهدف التصديري بحلول 2030 والذي يصل لنحو 500 مليون دولار،للحفاظ على مكانتها التصديرية..