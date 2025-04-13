تعادل مثير بين سانت إيتيان وبريست في مباراة سداسية الأهداف

شهدت مواجهة سانت إيتيان وبريست إثارة كبيرة وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

بدأت المباراة بقوة من جانب أصحاب الأرض، حيث افتتح لودوفيتش أجورك التسجيل مبكرًا في الدقيقة 6، قبل أن يضيف لوكاس ستاسين الهدف الثاني في الدقيقة 16، ليتقدم سانت إيتيان بثنائية نظيفة.

لكن بريست عاد إلى أجواء اللقاء عبر عبد الله ديبو سيما الذي قلّص الفارق في الدقيقة 25، قبل أن يتألق إرفين كاردونا ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 34، ومن ثم هدف التقدم في الدقيقة 37، ليقلب النتيجة إلى 3-2 لصالح الضيوف مع نهاية الشوط الأول.

صراع تحسين المراكز في جدول الترتيب

وفي الشوط الثاني، واصل سانت إيتيان ضغطه، حتى تمكن كاردونا مجددًا من إدراك التعادل في الدقيقة 80 بعد تمريرة من فلوريان تارديو، لينتهي اللقاء بنتيجة 3-3 في مباراة مثيرة حفلت بالتقلبات والأهداف.

بهذا التعادل، يواصل الفريقان صراعهما على تحسين المراكز في جدول الترتيب، مع تبقي جولات حاسمة في سباق الدوري الفرنسي.