الشباب والأولمبية يشكران"الأولمبية الدولية" على سرعة الاستجابة لتعديلات قانون الرياضة

رحّبت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بسرعة استجابة اللجنة الأولمبية الدولية، وتعاونها الفعّال في مناقشة التصورات الأولية الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017، وذلك في ضوء ما تضمنه الخطاب الذي تسلمته الوزارة مؤخرًا من اللجنة الدولية.

ويأتي هذا التعاون عقب عرض قدمه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بشأن بدء وضع تصورات مقترحة لتطوير التشريعات الرياضية بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي ومبادئ الحركة الأولمبية الدولية.

وأكدت الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية التزامهما الكامل باتباع الخطوات التشريعية السليمة، بدءًا من موافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية، مرورًا بإعداد مقترحات التعديلات بما يتوافق مع القوانين المحلية والمعايير الدولية، وصولًا إلى التنسيق الجاري مع كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب لضمان خروج قانون مُحكم يُعزّز البيئة الرياضية في مصر.