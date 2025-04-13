رئيس البريد: تطوير شامل للخدمات ومراجعة منظومة المكافآت| صور

أجرت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، جولة ميدانية اليوم بمحافظة القليوبية، تفقدت خلالها مبنى منطقة بريد القليوبية وعددًا من مكاتب البريد لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جودة تقديم الخدمات للمواطنين.

رافقها في الجولة عدد من قيادات الهيئة، بينهم عبده علوان نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق البريدية، والدكتور وسام السيد مساعد رئيس الهيئة للخدمات التجارية، وسيد طمان رئيس قطاع الرقابة والتفتيش، وجاد محمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد.

وأكدت داليا الباز خلال الزيارة أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير شامل لمنظومة العمل والخدمات، مشددة على أن العاملين هم الركيزة الأساسية لنجاح البريد المصري، وأن دعمهم وتحفيزهم يمثل أولوية استراتيجية.

لقاء مفتوح مع العاملين بمنطقة بريد القليوبية

وفي لقاء مفتوح مع العاملين بمنطقة بريد القليوبية، أشادت الباز بجهودهم في تقديم خدمات متميزة، مشيرة إلى أن الهيئة بصدد تطوير منظومة الخدمات المالية، واستحداث خدمات جديدة تتماشى مع احتياجات العملاء، بهدف توسيع قاعدة المستخدمين وزيادة الإيرادات.

كما أكدت أنه جارِ مراجعة شاملة لمنظومة المكافآت لتعزيز الأداء وخلق بيئة عمل عادلة ومحفزة.

وأضافت أن البريد المصري يشهد حاليًا نقلة نوعية شاملة ترتكز على تحديث البنية التكنولوجية ورفع الكفاءة التشغيلية، وهو ما ساهم في تعزيز قدرته التنافسية واستعادة مكانته كمؤسسة وطنية تقدم خدمات متكاملة وحديثة.

وأوضحت أن هذه الزيارات الميدانية تهدف إلى الاطمئنان على سير العمل والاستماع لملاحظات العاملين والتفاعل مع مقترحاتهم، مؤكدة أهمية توفير بيئة عمل مناسبة تتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

وفي ختام جولتها، وجهت الباز الشكر للعاملين على إخلاصهم في العمل، مشددة على أن التواصل المباشر سيظل من الركائز الأساسية في استراتيجية البريد المصري لدوره المهم في تعزيز الانتماء وتحقيق التنمية المستدامة.