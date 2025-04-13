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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لوهافر يتلقى خسارة ثقيلة أمام ستاد رين بخماسية

فوز ستاد رين
فوز ستاد رين
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تلقى فريق لوهافر هزيمة قاسية على ملعبه بنتيجة 5-1، أمام ضيفه ستاد رين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

بداية المباراة كانت صعبة على أصحاب الأرض، حيث استقبل لوهافر هدفًا مبكرًا في الدقيقة الأولى عبر آزور ماتوسيوا، تبعه هدفان سريعين من لورينز أسيجنون في الدقيقة 12 وكاليمويندو في الدقيقة 15، ليتأخر الفريق بثلاثية نظيفة خلال ربع ساعة فقط.

ورغم صعوبة البداية، حاول لوهافر العودة إلى أجواء المباراة، ونجح جونيور موانجا في تقليص الفارق بتسجيل هدف الفريق الوحيد في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1 لصالح رين.

في الشوط الثاني، حاول لوهافر تقليص النتيجة، لكن رين استمر في تفوقه الهجومي، فسجل موسى التعمري الهدف الرابع في الدقيقة 57، قبل أن يختتم أندريس غوميز النتيجة بهدف خامس في الدقيقة 89، بعد تمريرة من ماتوسيوا.

ورغم الخسارة، سيحاول لوهافر تصحيح المسار في الجولات المقبلة والعودة إلى سكة الانتصارات.

5-1 لوهافر ستاد رين الهدف الرابع أصحاب الأرض بداية المباراة تقليص الفارق ثلاثية نظيفة منافسات الجولة