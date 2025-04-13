انطلاق الملتقى القمي الحادي عشر للطلاب والطالبات المثاليين بجامعة الفيوم

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، حفل افتتاح الملتقى القمي الحادي عشر للطلاب والطالبات المثاليين والملتقى الرابع لسفراء النوايا الحسنة على مستوى الجامعات المصرية، والذي تستضيفه جامعة الفيوم تحت إشراف الدكتور شريف العطار، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية ورئيس لجنة تحكيم المرحلة التمهيدية للمسابقة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة والطلاب والطالبات المشاركين من الجامعات المختلفة وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٤/١٣ بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

بناء شخصية الطالب

رحب الدكتور ياسر مجدي حتاته بالوفود المشاركة من مختلف الجامعات المصرية، موضحا أن المشاركة في مثل هذه المسابقات تعمل على بناء شخصية الطالب وتكسبه الخبرات اللازمة للعمل الجماعي والاندماج في المجتمع بشكل أكبر، مشيرا إلى أن جميع الطلاب المشاركين هم طلاب متميزين أخلاقيا وعلميا مما أوصلهم للمنافسة على لقب الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية، داعيا الطلاب بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال التواصل مع زملائهم وتبادل الخبرات والأفكار.

وأكد الدكتور شريف العطار أن استضافة جامعة الفيوم للمسابقة للعام الحادي عشر يعكس إيمانها بأهمية وقيمة المسابقة التي ترسخ لقيم الاجتهاد والمثابرة والجمع بين التفوق العلمي والمشاركة في الأنشطة الطلابية، مثمنا كذلك دور طلاب سفراء النوايا الحسنة وهي مبادرة تهدف لنشر قيم التسامح والتعاون بين شباب الجامعات المصرية وتعمل على بناء جيل واع ومسؤول وقادر على المساهمة في بناء مستقبل هذا الوطن، مشددًا على ضرورة استمرار مثل هذه المسابقات التي تعمل على تنمية عقول الشباب ووضعهم علي الطريق الصحيح؛ فالشباب هم قادة المستقبل وقاطرة التنمية.

معايير التقييم

وأوضح الدكتور وائل طوبار أن تقييم المسابقة يتضمن عدة معايير منها المظهر العام، مهارات ومحتوى العرض والابتكار، والثقافة العامة والسيرة الذاتية والمقال، وأشار إلى أن المسابقة تضم عدد من الاختبارات منها الاختبار التحريري في الحاسب الآلي والمعلومات العامة، السمات الشخصية والقدرة على الحوار، التفوق العلمي والثقافة العامة، والأنشطة الطلابية واختبار اللغة الإنجليزية والعربية.

وعرض الطالب محمد خالد مريز، سفير النوايا الحسنة، والطالب يوسف أبو عميرة، نائب سفير النوايا الحسنة، المشروع الذي قاموا بتنفيذه وفاز في مبادرة العام الماضي لسفراء النوايا الحسنة؛ حيث هدف المشروع إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية (تكنوفيجن) وهي نظارة طبية تقوم بمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية للتحرك دون مرافق؛ حيث تعمل النظارة على تعريفهم على الطريق والعوائق التي يمكن أن تواجههم وكذلك التعرف على الأشخاص في حال معرفة الشخص بهم سابقا.

وتحدث الطالب محمود سيف، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، عن الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة الجامعة لاتحاد الطلاب ودعم الأنشطة الطلابية على مختلف المستويات، مؤكدا حرص مجلس اتحاد طلاب جامعة الفيوم على تذليل كافة العقبات أمام جميع الطلاب المشاركين وإتاحة الفرصة لهم لقضاء وقتا مريحا طوال فترة المسابقة.

يذكر أن المسابقة تستمر في الفترة من الثاني عشر وحتى السادس عشر من أبريل ٢٠٢٥، ويترأس لجنة تحكيم المرحلة النهائية للمسابقة أ.د كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمرحلة التمهيدية أ.د وائل طوبار، ويترأس لجنة تحكيم مسابقة سفراء النوايا الحسنة أ.د أحمد عبد العزيز بقوش، الأستاذ بكلية الآداب، ويشارك في مسابقة الطلاب والطالبات المثاليين ٨٠ طالبًا وطالبة ومسابقة سفراء النوايا الحسنة ٣١ طالبًا وطالبة ممثلين ل ٢١ جامعة مصرية.

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