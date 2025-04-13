وزير الاتصالات يزور فرع شركة سيليكون إكسبرت الأمريكية الرائدة في إدارة وتحليل بيانات المكونات الإلكترونية

أشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالكفاءات الشابة العاملة في فرع شركة "سيليكون إكسبرت" بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، والتي تساهم في تصدير خدمات رقمية عالية القيمة إلى أكثر من 53 دولة حول العالم، مؤكدًا أن الكفاءات الرقمية المصرية لا تقتصر على محافظة بعينها بل هي موجودة في مختلف أنحاء الجمهورية.

تفاصيل جولة الوزير في القليوبية

جاء ذلك خلال جولة الوزير في القليوبية، حيث رافقه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، لتفقد مقر الشركة في بنها، والتي تعد إحدى شركات مجموعة "Arrow Electronics" العالمية الرائدة في مجال المكونات الإلكترونية وسلاسل الإمداد.

وخلال الزيارة، أكد الوزير أن قطاع التعهيد يعتمد بشكل أساسي على العقول المبدعة والكوادر المدربة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة مبادرات تدريبية في مختلف المحافظات، بهدف إعداد قاعدة بشرية مؤهلة لخدمة هذا القطاع الحيوي. كما نوّه إلى أهمية الاستفادة من قرب مقر الشركة من الجامعات الإقليمية مثل جامعتي بنها والمنوفية في تعزيز التعاون بمجالات التدريب والتوظيف والابتكار.

من جانبه، استعرض المهندس كريم الطوبجي، رئيس فرع "سيليكون إكسبرت" في مصر، أبرز أنشطة الشركة العالمية، موضحًا أن مركزها في بنها يضم نحو 350 مهندسًا متخصصًا في تحليل وأتمتة البيانات، ويُعد محورًا استراتيجيًا لدعم استدامة سلاسل التوريد العالمية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.

تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة

ويعمل بمقري الشركة في مصر، بالقاهرة وبنها، أكثر من 500 مهندس وخبير في مجالات متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، تحليل البيانات، الأمن السيبراني، والامتثال، حيث يسهم هذا الفريق في تطوير نماذج تنبؤية وأطر أتمتة قابلة للتوسع لدعم استمرارية العمليات التشغيلية على مستوى العالم.

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد الظاهر أن تزايد استثمارات شركات التكنولوجيا العالمية في مصر، وعلى رأسها "سيليكون إكسبرت"، يعكس ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية كمركز إقليمي لتصدير الخدمات الرقمية والهندسية، مشيرًا إلى دعم الهيئة لتلك الشركات عبر تقديم كوادر بشرية مؤهلة، وتيسير التشغيل، وإدراجها ضمن القائمة البيضاء لتسريع الإفراج الجمركي.

تأتي زيارة الوزير لمحافظة القليوبية في إطار جولة موسعة تتضمن افتتاح وتفقد عدد من المشروعات، منها مكتبي بريد، ووحدة تشخيص عن بُعد، ومركز خدمة عملاء بإحدى السنترالات، بالإضافة إلى لقاء شباب رواد الأعمال والمتدربين ضمن برامج الوزارة، وذلك خلال زيارته لمركز "كريتيفا" للإبداع الرقمي، حيث شهد أيضًا توقيع مذكرة تفاهم لبناء القدرات الرقمية لمواطني المحافظة.