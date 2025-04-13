فاجعة تهز العياط.. وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة

لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم في ظروف غامضة، داخل منزلهم بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

العثور علي جثامين 3 أطفال أشقاء بالعياط

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثامين 3 أطفال أشقاء هم "أحمد أ د"، وشقيقيه "محمد"، و"عبدالله"، عمر 4 و5 سنوات، لا توجد بهم إصابات ظاهرية، وادعاء وفاة طبيعية ومقيمين بقرية المتانيا بدائرة المركز.

جثث 3 أطفال أشقاء

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وبالتقابل مع والدي الأطفال الثلاثة تبين أنهما من الصم، وبالاستفسار عن سبب الوفاة أفادا بأنهما أثناء محاولة إيقاظ الأطفال وجدوهم جثث هامدة.

وجرى التحفظ على الجثامين داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية فيها من عدمه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.