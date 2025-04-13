طرد مبابي يضع ريال مدريد في مأزق

تلقى النجم الفرنسي كيليان مبابي بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس، والتي أُقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني على ملعب مينديزوروزا.

وجاء الطرد في الدقيقة 38 بعد تدخل عنيف من مبابي على لاعب وسط ألافيس، أنتونيو بلانكو، مما دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء بشكل مباشر دون تردد، وسط اعتراضات لاعبي ريال مدريد.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن هذا الطرد سيؤدي إلى غياب مبابي عن مباراة الفريق المقبلة أمام أتلتيك بلباو في الليجا، على أن يتم تحديد عدد المباريات التي سيغيبها بناءً على تقرير الحكم ولجنة الانضباط.

وأوضحت الصحيفة أن مشاركة مبابي في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة يوم 26 أبريل ليست في خطر، إلا إذا قررت اللجنة توقيع عقوبة تصل إلى 4 مباريات، وهو أمر مستبعد وفقاً للوائح المعمول بها.

(متهور – عنيف – متعمد)

أما صحيفة آس فقد أشارت إلى أن العقوبة المتوقعة تتراوح ما بين مباراة إلى ثلاث مباريات، حسب تصنيف التدخل (متهور – عنيف – متعمد).

لكنها أكدت أن اللوائح غالبًا ما تميل إلى تخفيف العقوبة إذا لم تكن هناك إصابة خطيرة، ما يرجّح إيقافه لمباراتين فقط أمام بلباو وخيتافي.

يذكر أن هذه هي البطاقة الحمراء الرابعة في مسيرة مبابي الاحترافية، والأولى له بقميص ريال مدريد منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي.