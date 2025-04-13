حكم الشرع في وعود ما قبل الزواج.. عدم تنفيذها حرام أم حلال؟

أكدت الدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية بنات جامعة الأزهر،أن الوفاء بالعهود والعقود من المبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية، مستشهدًا بقول الله تعالى: 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ'.



وقالت الدكتورة منال الخولي، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة صدى البلد، إن العهود بين الزوجين لا تقتصر على ما يُكتب رسميًا في عقد الزواج، بل تشمل أيضًا الاتفاقات الشفهية التي تُعقد بنية الالتزام.

العلاقة الزوجية تقوم على الحقوق والواجبات المتبادلة

وأضافت أن العلاقة الزوجية تقوم على الحقوق والواجبات المتبادلة، وأن من أهم حقوق الزوج على زوجته الطاعة في المعروف، كما أن من حقوق الزوجة على زوجها الوفاء بالتزاماته والاتفاقات التي وُضعت كأساس لبناء الحياة الزوجية.



وشددت على أهمية الحوار والتفاهم بين الزوجين، مشيرًا إلى أن الحياة الزوجية لا تخلو من المتغيرات، لكن لا يجوز لأي طرف أن يتراجع عن اتفاق واضح دون مبرر مقنع أو نقاش مشترك.