أرملة إبراهيم شيكا تودعه برسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟

حرصت هبة أيمن أرملة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، على توديعه بكلمات مؤثرة بعد وفاته أمس 12 أبريل 2025.

أرملة إبراهيم شيكا تودعه برسالة مؤثرة



وكتبت أرملة إبراهيم شيكا في منشور عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك: «وَبشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. تعوض شبابك في الجنة يا حبيبي».

وتابعت: «تأكل وتشرب وتنام من غير مسكنات ارتحت وتعبت هبة وقهرتها وقطمت ضهري يا إبراهيم.. هو ده كان وعدك ليا يا حبيبي بعد كل اللي وصلناله ده تمشي وتسيبني استغفرالله العظيم يارب أنت اللي عالم بالنار الي جوه قلبي».

وأضافت: «دعواتكم لحبيب عمري وصاحبي وأبو ولادي بالرحمة يا حبيبي بعد ما السرطان سرقك من حضني يا حبيبي أنا حاسة إني بحلم يا نن عيني وهتقوم ترن عليا وتقولي هاتي كوباية لبن وخشي الرعاية وأفضل اتخانق معاهم عشان أدخل وأخدك في حضني زي كل يوم».

وأتمت: «يارب الصبر من عندك يارب متنسوش إبراهيم استحلفتكم بالله متنسهوش كان أنضف وأحسن إنسان هتعرفوه في حياتكم.. في الجنة ونعيمها يا نور عيني بجعل تعبك شفيع ليك.. يارب الصبر من عندك يارب مع السلامة يا رفيق العمر عيالك فوق راسي ليوم ما ربنا يجمعني بيك».

وفاة إبراهيم شيكا

وودعت الأسرة الرياضية المصرية صباح أمس السبت، 12 أبريل 2025، اللاعب السابق إبراهيم الجمال، المعروف بلقب "إبراهيم شيكا"، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، استمر لعدة أشهر في مشهد مؤثر.

وولد إبراهيم شيكا في 27 فبراير 1997، وبدأ مسيرته الكروية في ناشئي نادي الزمالك، حيث تألق مع الفريق، كما تميز بأسلوب لعبه الذي يشبه بالنجم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ما أكسبه لقب "شيكا".

وغادر شيكا نادي الزمالك ثم انتقل للعب في أندية المقاولون العرب وطلائع الجيش، قبل أن تبعده ظروف الحياة والمرض عن الملاعب.

وفي أواخر عام 2024 تم تشخيص إصابة شيكا بسرطان المستقيم، وهو نوع من السرطان يصيب الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة.

حيث خضع لجلسات علاج كيماوي مكثفة، لكن حالته تدهورت مع مرور الوقت، حيث أصيب بانسداد في الأمعاء، مما منعه من الأكل والشرب لأيام، واضطر للعيش على المحاليل الطبية، وفي مارس 2025، تم نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى الجوي بعد تدهور حالته الصحية.

وحظي شيكا بدعم واسع من الوسط الرياضي والفني، حيث زارته شخصيات بارزة مثل اللاعب إمام عاشور، وأعلن الفنان تامر حسني عن تكفله بكافة تكاليف علاجه، كما تابع وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، حالته الصحية بشكل مستمر، ووجه بتقديم الدعم اللازم له.