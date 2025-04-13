أسعار العملات الرقمية الآن.. ارتفاع سولانا وتراجع بيتكوين

شهدت سوق العملات الرقمية اليوم تباينًا في أداء أبرز الأصول الرقمية، حيث سجلت بعض العملات مكاسب ملحوظة، بينما واصلت أخرى تراجعها وسط تقلبات في أحجام التداول والقيمة السوقية.

بيتكوين: استقرار نسبي مع مكاسب أسبوعية

تراجعت بيتكوين (BTC) بنسبة طفيفة بلغت 0.48% خلال آخر 24 ساعة، ليستقر سعرها عند 84,252.6 دولارًا، مع حجم تداول يومي بلغ 26.45 مليار دولار، بينما حافظت على نسبة هيمنة سوقية قوية عند 38.37%. وعلى مدار الأسبوع، حققت العملة مكاسب بنسبة 2.40%، لترتفع قيمتها السوقية إلى نحو 1.67 تريليون دولار.

إيثريوم يتراجع.. وسولانا تتألق

سجلت إيثريوم (ETH) انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 2.91% اليوم، ليصل سعرها إلى 1,595.57 دولارًا، بينما خسرت أكثر من 8.84% خلال الأسبوع، في تراجع أثار قلق المستثمرين، رغم أن القيمة السوقية لها لا تزال قوية عند 192.69 مليار دولار.

في المقابل، واصلت سولانا (SOL) أداءها الإيجابي، محققة ارتفاعًا أسبوعيًا بلغ 12.96%، رغم تراجع طفيف بنسبة 0.06% خلال اليوم، لتسجل سعرًا يبلغ 129.59 دولارًا وقيمة سوقية تقدر بـ 66.91 مليار دولار.

العملات المستقرة تحافظ على توازنها

استمرت العملات المستقرة مثل تيثر (USDT) ويو إس دي كوين (USDC) في تقديم أداء مستقر، إذ استقرت أسعارها عند 0.9997 و1.0002 دولار على التوالي، دون أي تغيرات تُذكر، ما يعكس وظيفتها كأداة لتجنب تقلبات السوق.

ريبل وكاردانو تسجلان مكاسب أسبوعية

سجلت ريبل (XRP) ارتفاعًا يوميًا بنسبة 0.80% وسعرًا بلغ 2.1593 دولارًا، مع مكاسب أسبوعية بلغت 4.77% وقيمة سوقية تجاوزت 126 مليار دولار.

أما كاردانو (ADA) فقد سجلت ارتفاعًا أسبوعيًا قدره 3.72% رغم تراجعها اليوم بنسبة 0.76%، ليصل سعرها إلى 0.6494 دولارًا.

دوج كوين وشيبا إينو.. تقلبات طفيفة

شهدت دوج كوين (DOGE) انخفاضًا بنسبة 1.43% اليوم، فيما لا تزال تحتفظ ببعض المكاسب الأسبوعية بنسبة 1.15%. بينما تراجعت شيبا إينو (SHIB) بنسبة 3.61%، رغم مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 1.90%.

أبرز العملات الصاعدة اليوم

بيتكوين كاش (BCH) ارتفع بنسبة +16.54% خلال الأسبوع.

Avalanche (AVAX) حققت مكاسب أسبوعية ملحوظة بنسبة +15.99%.

Sui (SUI) ارتفعت بنسبة +10.00% خلال الأيام السبعة الماضية.

هيدرا (HBAR) أظهرت زخمًا تصاعديًا بنسبة +9.47% أسبوعيًا.

العملات الأكثر نشاطًا

بيتكوين لا تزال تحتل الصدارة من حيث النشاط والسيولة.

ريبل وسولانا تليانها من حيث حجم التداول والتحركات السعرية.

عملات مثل TRX وDOGE وCardano شهدت أيضًا تداولات نشطة مع تحركات متفاوتة في الأسعار.