رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد الندوة التثقيفية الثالثة للقوات المسلحة

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، فعاليات الندوة التوعوية التثقيفية المجمعة الثالثة لشباب الجامعات المصرية، والتي استضافتها جامعة كفر الشيخ بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة، اليوم الاحد الموافق ١٢ أبريل 2025، والتي نظمتها قوات الدفاع الشعبى والعسكري بالجامعات والمعاهد، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة 12 جامعة مصرية، لتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب، والتوعية بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء أركان حرب أسامه عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ورؤساء جامعات الاسكندرية والمنصورة ومطروح ودمنهور وطنطا والسادات وفاروس والعلمين واليابانية والسلام.

وأعرب الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة عن سعادته بالمشاركة في هذه الندوة التثقيفية المتميزة، التي تُجسِّد روح التعاون البناء بين الجامعات وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، والتي تُعدُّ نموذجًا رائدًا لتعزيز الأمن القومي وبناء وعي الطلاب برؤية مستقبلية وطنية ، مضيفاً أن هذا التعاون ليس مجرد حدث عابر، بل هو جزء من استراتيجية متكاملة تتبناها الدولة لتمكين الشباب من فهم التحديات المحيطة وتحصينهم فكريًا وثقافيًا".

بناء جيلٍ واعٍٍ بقيم الولاء والانتماء

وأشار رئيس الجامعة إلى أن دور قوات الدفاع الشعبي لا يقتصر على الحماية الأمنية فحسب، بل يمتد إلى بناء جيلٍ واعٍٍ بقيم الولاء والانتماء، قادر على مواجهة الأفكار الهدامة عبر أدوات العلم والمعرفة ، ومن هذا المنطلق، تعمل الجامعات على دعم هذه الرؤية فهي الحاضن الرئيسي لعقول الشباب، وقوات الدفاع الشعبي هي الدرع الذي يحمي هذه العقول من التهديدات غير التقليدية ، وهذا التكامل يُترجم على أرض الواقع عبر ندوات مثل التي نشهدها اليوم، والتي تُعزِّز الحوار البنَّاء بين الطلاب والخبراء العسكريين، وتسلط الضوء على الأبعاد الجيوسياسية للأمن القومي.

بدأت فعاليات الندوة بعزف سلام الشهيد، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم محاضرة بعنوان الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة وتأثيرها على الأمن القومي المصري للدكتورة نشوي الحوفي، كما اشتملت الندوة علي فقرات لفرقة كورال جامعة كفرالشيخ وانشاد ديني وفقرات قدمها طلبة الجامعات المصرية .

بناء جيل يعي تاريخ الوطن

وفي كلمته رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، باللواء أركان حرب أسامه عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مقدماً خالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة وقياداتها على تنظيم هذه الفعاليات الهادفة التي تؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الاهتمام بالشباب وبناء جيل يعي تاريخ الوطن ويدرك ما يدور حوله من أحداث ولديه القدرة على تكوين رؤية مستقبلية.

وثمن رئيس جامعة كفر الشيخ، الدور الذي تقوم به قوات الدفاع الشعبي والعسكري على مختلف الأصعدة والاستعداد الدائم لمواجهة الأزمات وحماية الجبهه الداخليه، مشيداً بجهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري في تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية من خلال تنظيم الندوات التثقيفية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتنمية الحس الوطني لدى الشباب المصري، وخاصة طلبة الجامعات الذين يمثلون مستقبل البلاد وأملها الحقيقي في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكداً علي أن الشعب المصري كان دائمًا خط الدفاع الأول أمام جميع المحاولات التي تستهدف الدولة المصرية.

وأعرب اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عن سعادته بتواجده في جامعة كفر الشيخ أحد أهم الصروح العلمية ومنارة للمعرفة، ونقل تحيات الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفه رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معرباً عن فخره واعتزاز بتواجده وسط أبنائه الطلاب والذين يمثلون الغد المشرق والمستقبل الواعد حيث تعقد مصر عليهم آمالاً كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، أن الشعب المصري العظيم كان ولا يزال هو مركز ثقة الدولة وحائط الصد الاول ضد محاولات زعزعة الاستقرار، وأن الدولة المصرية باتت أكثر استقراراً وثباتاً وتطورت قدراتها بسواعد أبنائها برؤية القيادة السياسية المستنيرة في التعامل مع الملفات والموضوعات ذات الأولوية وبمنظور مؤسسي متكامل في إدارة شئون البلاد، داعيا الجميع للعمل على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية.

وقدم اللواء أ.ح أسامة عبد الحميد داود، التحية لأرواح شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة في سبيل الوطن، مؤكداً أن القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية تحرص على تخليد ذكراهم العطرة وتوفير كافة سبل الرعاية لأسرهم، موضحاً أن الهدف الرئيسي لتنظيم الندوة تدعيم قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب ومجابهة الفكر بالفكر وتحصين كافة أطياف المجتمع وخاصة أبنائنا من الشباب وحمايتهم من الأفكار المغلوطة والمعتقدات الهدامة من خلال الادراك الصحيح والوعي ضد المخاطر والتهديدات التي تهدد الأمن القومى المصري، مما يتطلب الوعي الكامل والادراك الصحيح لتلك المخاطر، مؤكدا أن مصر ستظل أم الدنيا ومهد الحضارات وحاضنة الرسالات والصفحة الخالدة في سجلات التاريخ والاسم المحفور في قلوبنا جميعا، وستبقى القوات المسلحة المصرية الدرع الحامي لشعب مصر العظيم وسيظل أبنائها في رباط الى يوم الدين.

وفي نهاية الندوة كرم محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل رفعة وعزة وكرامة هذا الوطن الأبي، وتكريم مجموعة من ذوي الهمم من الجامعات المشاركة نظرًا لتفوقهم الرياضي والعلمي.

وتبادل المشاركين الدروع التذكارية واختتمت الندوة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر أن الندوة كانت بمشاركة عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة (كفر الشيخ، الاسكندرية، المنصورة، دمياط، مطروح، دمنهور، طنطا، السادات، فاروس، العلمين، اليابانية، السلام).