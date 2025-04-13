أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، حصول منتخب الجامعة للملاكمة على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، وتحقيق7 ميداليات شملت 2 ميدالية ذهبية و2 ميدالية فضية و3 ميداليات برونزية فى دورة الشهيد الرفاعي للجامعات المصرية الــ 52، حيث حصل الطالب فارس عادل متولي المقيد بكلية التربية الرياضية ميزان ٨٠ ك على الميدالية الذهبية، والطالب مازن محمد حمدى عطية كامل المقيد بكلية التربية الرياضية ميزان ٦٧على المركز الأول والميدالية الذهبية، والطالب مؤمن محمد كيلاني المقيد بكلية العلوم ميزان ٥٧ ك على الميدالية الفضة، والطالب محمد خالد محمد المقيد بكلية التربية عام ميزان 60 ك على الميدالية الفضية، والطالب مصطفى محمد سعيد يسن المقيد بكلية العلوم ميزان ٦٣.٥ على المركز الثالث والميدالية البرونزية، والطالب تحسين محمد تحسين جاب الله المقيد بكلية التربية الرياضية ميزان ٦٠ كيلو على المركز الثالث الميدالية البرونزية، والطالب فارس عنتر احمد بكلية التربية الرياضية ميزان ٧٥ ك، على الميدالية البرونزية.

منتخب جامعة طنطا للملاكمة يحصد المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية

هنأ الدكتور محمد حسين الطلاب الحاصلين على الميداليات، مؤكداً أنها ثمرة جهد متواصل، وتدريب مستمر وتفانٍ من أبناء الجامعة الرياضيين، مؤكداً أن الجامعة تضع الأنشطة الطلابية على رأس أولوياتها لدورها في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب، وتحرص دائمًا على دعم الأنشطة الطلابية بكافة أشكالها، لدورها في تعزيز روح الفريق، والانضباط لدى الطلاب، مشيداً بدور الإدارة العامة لرعاية الطلاب في دعم وتأهيل الطلاب وتلبية احتياجاتهم وتدريبهم وتأهيلهم ليحصدوا هذه الميداليات.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب الملاكمة بالجامعة يضم، كابتن شريف عبد المنعم هزع المدير الفني لمنتخب الجامعة ومدرب منتخب مصر للشباب، وأحمد محمد عبد المنعم مدرب الفريق، والدكتور احمد حماده شواطة المشرف على الفريق.

