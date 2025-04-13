رئيس جامعة أسيوط يستقبل عميد كلية علوم الرياضة بجامعة حجي التركية لبحث التعاون

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، البروفيسور سلجوق أكبينار، عميد كلية علوم الرياضة وأستاذ علوم الحركة بجامعة حجي بكتاش فيلي التركية، وذلك في إطار دعم التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك، ضمن برنامج "إيراسموس" الأوروبي.

المنشاوي يستقبل عميد كلية علوم الرياضة بجامعة حجي بكتاش فيلي التركية

شارك في اللقاء كل من الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد سمير، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور أحمد خضري، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عبدالكريم، الأستاذ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بالكلية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور أحمد المنشاوي بالضيف، مؤكدًا أن الزيارة تأتي تعزيزًا لجهود الجامعة في توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات العالمية، بما يسهم في تطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الشراكات الدولية مع المؤسسات التعليمية ذات السمعة المتميزة.

الجانبان يناقشان سبل توقيع بروتوكول تعاون ثنائي

وتطرق اللقاء إلى استعراض إمكانيات كلية علوم الرياضة بجامعة أسيوط، وبرامجها التعليمية المتقدمة، إلى جانب تعاونها الدولي مع عدد من الجامعات من خلال بروتوكولات تعاون مشترك.

كما ناقش الجانبان سبل توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين جامعة أسيوط وجامعة حجي بكتاش فيلي، لدعم الأبحاث العلمية المشتركة في مجالات علوم الرياضة.

من جانبه، أعرب البروفيسور سلجوق أكبينار عن سعادته بزيارة جامعة أسيوط، مشيدًا بمستواها الأكاديمي والبحثي، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين مصر وتركيا.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة البروفيسور سلجوق أكبينار إلقاء محاضرة علمية بكلية علوم الرياضة بعنوان "علاقة وظائف المخ بالرياضة"، موجهة إلى أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والباحثين، وطلاب الكلية.

