تعرف على إيرادات فيلم "استنساخ" لـ سامح حسين

استطاع فيلم “استنساخ” للفنان سامح حسين أن يحقق في دور العرض السينمائية المصرية بالأمس إيرادات 165,546 جنيها في شباك التذاكر، بإجمالي 1156 تذكرة تم بيعها ليحتل بذلك المركز الرابع في ترتيب ايرادات السينما المصرية في ايرادات الامس، والتي تصدر خلالها فيلم “سيكو سيكو" بطولة عصام عمر و طه دسوقي بمبلغ 4,339,446 جنيها، وفي المركز الثاني فيلم “نجوم الساحل” بمبلغ 254,895 جنيها، وفي المركز الثالث فيلم “الصفا الثانوية” بطولة علي ربيع بمبلغ 241,881 جنيها.

إيرادات فيلم "استنساخ" لـ سامح حسين

الجدير بالذكر أن فيلم استنساخ تدور أحداثه حول شاب يدعى يونس العربي، ويتورط في المتاعب بعد ما يتوغل الذكاء الاصطناعي في السيطرة على مجريات الأحداث على العالم، وذلك في ظل التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه البشرية.

ويشارك في بطولة العمل: هبة مجدي، محمد عز، هاجر الشرنوبي من إخراج وتأليف عبدالرحمن محمد.