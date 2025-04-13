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الأحد 13 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر تدين الهجمات التي استهدفت مخيم زمزم بدارفور

مصر تدين الهجمات
مصر تدين الهجمات التي استهدفت مخيم زمزم بدارفور
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أدانت جمهورية مصر العربية الهجمات على مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وتستهجن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولى التى أسفرت عن مقتل المدنيين السودانيين وعدد من الكوادر بمنظمة الإغاثة الدولية.  وتشدد على ضرورة عدم الاعتداء بأى شكل من الأشكال على العاملين في المجال الإنساني، وتعرب مصر عن خالص تعازيها للشعب السوداني الشقيق ولأسر الضحايا. 

 مصر تدين الهجمات التي استهدفت مخيم زمزم بدارفور


كما تعاود مصر التأكيد على موقفها الثابت والداعم للسودان الشقيق ولمؤسساته الوطنية واستقراره وأهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضيه.

مصر تدين الهجمات التي استهدفت مخيم زمزم بدارفور الإغاثة الدولية العاملين في المجال الإنساني مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور