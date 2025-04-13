سعر الخضراوات والفاكهة مساء اليوم 13 إبريل 2025

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025، داخل سوق العبور للجملة رغم قرار رفع اسعار المحروقات الصادر بنهاية الأسبوع الماضي

سعر الخضراوات والفاكهة



سعر الطماطم والبصل

سجل سعر كيلو الطماطم 8.5 جنيه و البطاطس 8 جنيهات للكيلو و البصل الأبيض 8.5 جنيه والبصل الأحمر 12 جنيها و الكوسة 12 جنيها للكيلو و الجزر 5 جنيهات والفاصوليا 16 جنيها للكيلو.

سعر الباذنجان و الفلفل

بلغ سعر كيلو الباذنجان البلدي 18 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات للكيلو والباذنجان الأبيض 22 جنيها و الفلفل الرومي البلدي 15 جنيها والصوب 15 جنيها و الفلفل الحامي البلدي 24 جنيها و الصوب 24 جنيها والفلفل الألوان 45 جنيها والملوخية 13 جنيها للكيلو.

الخيار والبامية

سجل سعر كيلو الخيار الصوب 8 جنيهات و البلدي 8 جنيهات والبامية 75 جنيها للكيلو والبازلاء 14 جنيها والسبانخ 10 جنيهات والقلقاس 15 جنيها والبطاطا 9.5 جنيها والثوم 24 جنيها للكيلو.

الورق العنب والكرنب

وصل سعر كيلو اللفت 5 جنيهات والبنجر 8 جنيهات للكيلو والورق العنب البناتي والبلدي بـ65 جنيها للكيلو ورابطة الخس وزن 3 كجم نحو 7 جنيهات و الكرنب 5 جنيهات للواحدة والقرنبيك 5.5 جنيها للواحدة والبروكلي 12 جنيها للواحدة.

سعر الفاكهة

وعلي صعيد الفاكهة حيث اظهرت تباينا في ختام تعاملات اليوم داخل سوق العبور حيث

سعر البرتقال واليوسفي

بلغ سعر كيلو البرتقال أبوسرة 25 جنيها و البرتقال الصيفي 17 جنيها و اليوسفي 35 جنيها والكيموكوات 50 جنيها و الجريب فروت 21 جنيها .

سعر الليمون والعنب

سجل سعر كيلو الليمون البلدي 75 جنيها و الليمون الأضاليا 40 جنيها للكيلو والعنب المستورد الأصفر أو الأسود 120 جنيها و التفاح الإيطالي الأمريكي 100 كيلو والتفاح الجولدن 80 جنيها والتفاح السوري اللبناني 80 جنيها .

سعر البلح

بلغ سعر كيلو البلح الرملي 20 جنيها و البلح السيوي 70 جنيها والبلح الثلاجة 20 جنيها والجوافة 25 جنيها للكيلو والفراولة نحو 21 جنيها و الكانتلوب 18 جنيها للكيلو والخوخ العرايشي 60 جنيها للكيلو.