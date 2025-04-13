الفوز الـ15 على التوالي .. الأهلي يسحق وادي دجلة بثنائية نظيفة

نجح فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي مواليد 2009، في تحقيق فوزًا ساحق على نظيره وادي دجلة، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري، على ملعب وادي دجلة بالقاهرة الجديدة.

حيث أحرز الأهلي هدفين نظيفين في شباك وادي دجلة بأقدام سما احمد وريتاج كرم، ليحقق بذلك الفوز الـ 15 على التوالي.

ليحصد الأهلي النقاط الثلاث في مشوار المنافسة على لقب المسابقة التي بدأها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع وادي دجلة قبل أن يبدأ في سلسلة الانتصارات بالفوز على بيراميدز في الجولة الثانية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى الإسماعيلي بسبعة أهداف نظيفة، وعلى البنك الأهلي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى كفر سعد بنتيجة ١١-١، وعلى رع بعشرة أهداف نظيفة، وعلى مسار بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى زد بسبعة أهداف نظيفة، وعلى الإبراهيمية بثمانية أهداف لهدف، وعلى دلفي بستة أهداف نظيفة، وعلى المقاولون العرب بالنتيجة ذاتها، وعلى البطل الأوليمبي بثمانية أهداف دون رد، وعلى سنزو بهدفين دون رد، وعلى «إس أي كا الرياضي» بهدفين نظيفين، وعلى بالم هيلز بهدفين مقابل هدف، وعلى الجونة بهدفين دون رد، مسجلًا 81 هدفًا، وتلقت شباكه خمسة أهداف.

ويقام دوري الناشئات مواليد 2009 في مرحلته الأولى بنظام الدور الواحد بين الفرق المتنافسة والتي يبلغ عددها 17 فريقا، على أن يقام في المرحلة الثانية دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن لتحديد بطل المسابقة والمراكز الترتيبية الأولى على أن يقام دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى السابع عشر لتحديد فرق المراكز الأخيرة بالبطولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2009 كلًا من إكرامي فرج مديرًا فنيِّا، وأيات عبد الخالق مدربًا عامُّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، وبرديس خالد المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وهايدي كامل طبيب الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.