فنادق الغردقة تحتفل بيوم اليتيم ببرنامج ترفيهي وألعاب أكوا بارك

في لفتة إنسانية رائعة، استضاف احد فنادق منطقة سومة باي السياحية بالبحر الأحمر عددا من الأطفال الأيتام فى احتفالية يوم اليتيم، حيث قضى الأطفال يومهم الترفيهي بين نزلاء الفندق وبمشاركة العاملين بالفندق.

دعم المجتمع المحلي

وأشارت داليا العجيمي مدير تنفيذي الموارد البشرية بالفندق أن إدارة الفندق نظمت يوما ترفيهيا للأطفال للاحتفال بيوم اليتيم بمشاركة العاملين بالفندق، مؤكدة أن هذا الاحتفال يأتي في إطار مبادرة تهدف لدعم المجتمع المحلي، وأن هذا الحدث جاء بالتعاون مع شركة أبو سومة التي قدمت هدايا مميزة لكل طفل من الأطفال.

وخلال اليوم، استمتع الأطفال بوجبة طعام ومشروبات لذيذة، بالإضافة إلى قضاء وقت ممتع في أكوا بارك الفندق.

ومن جانبه أعرب بوريس بورنمان المدير العام للفندق عن اهتمامه البالغ بتنظيم مثل هذه الفعاليات، والتي تعكس الدور الاجتماعي للفندق في دعم المجتمع المحلي.