نفذوا 5 وقائع.. استمرار حبس لصوص بطاريات السيارات بالنزهة

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس سائق وعاطل 15 يوما احتياطياً على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة بطاريات السيارات بعد تنفيذ 5 وقائع بمنطقة النزهة.

سقوط لصوص بطاريات السيارات بالنزهة

كانت قد وردت معلومات إلي ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام سائق وعاطل بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة بطاريات السيارات بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين، وتم العثور بحوزتهما على خمس بطاريات، واعترفا بأنها من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات التي أمرت بحبسهما 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسهما.