الشباب والرياضة بشمال سيناء تواصل فعاليات "الرواق الأزهري" لتصحيح المفاهيم لدى النشء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء "ادارة تنمية النشء" فاعليات برنامج "الرواق الأزهري" للطفل والأسر بالتعاون مع الأزهر الشريف ندوة بعنوان "مع أخلاق القرآن قولًا وعملًا " بمركز شباب 6 اكتوبر.

تحت رعاية وزير الشباب

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، وعبد المقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء بالمديرية.

أهداف الرواق الازهري

ويأتي تنظيم الرواق الأزهري في سياق البرامج التوعوية والتثقيفية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى بناء وعي ديني ومجتمعي مستنير، وترسيخ القيم الدينية والوطنية في نفوس الأجيال الصاعدة، تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، من خلال شراكات فعالة مع المؤسسات الدينية وفي مقدمتها الأزهر الشريف.