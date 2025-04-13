أسامة نبيه: هدفنا اسعاد الجماهير المصرية وإعلان قائمة منتخب الشباب غدًا

أكد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة، ان هدفنا إسعاد الجماهير المصرية والمنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما التي تستضيفها مصر خلال الفترة من الأحد ٢٧ أبريل الجاري وحتى ١٨ مايو ٢٠٢٥.

واضاف نبيه في تصريحات خاصة لـ“البوابة نيوز”، ان منتخب مصر جاهز لخوض منافسات البطولة رغم صعوبة المنافسة مع المنتخبات الإفريقية التي تمتلك لاعبين على أعلى مستوى.

واشار مدرب الفراعنة الى انه سيتم الإعلان غداً عن القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، مضيفا، نتمني مساندة الجماهير المصرية في المباريات للمنافسة علي لقب البطولة والتأهل الي كاس العالم بالدعم الجماهيري.



قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما

وأجريت اليوم الأحد قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، وجاء صاحب الأرض على رأس المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

طريقة التأهل

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.