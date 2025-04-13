"العريف" يتابع مجمع الريسة التعليمي بالعريش وزيارة فرق الجودة والاعتماد

تابع الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، اليوم الأحد، لجان المراجعة الخارجية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بمعهد أسامة بن زيد الابتدائي، التابع لإدارة العريش التعليمية، والمدرج ضمن خطة المنطقة للاعتماد خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025م،

تفقد المعاهد الأزهرية بالعريش

وتابع خلال الجولة معهد فتيات ضاحية السلام الاعدادي، ومعهد فتيات ضاحية السلام الثانوي، واطمئن فضيلته على انتظام اليوم الدراسي بالمجمع، وبحضور الأستاذ محمد عبد الرؤف مدير إدارة العريش التعليمية.

الحصول على الاعتماد

وخلال الجولة التفقدية، للمعاهد المتقدمة للاعتماد أكد رئيس المنطقة على حرص الأزهر الشريف عامة ومنطقة شمال سيناء خاصة، على تحقيق معايير جودة التعليم بمعاهد المنطقة، وبذل كل الجهود لحصول المعاهد على الاعتماد، موضحًا أن المنطقة تعمل ضمن خطة قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، والتي تهدف إلى تحقيق الجودة بالمعاهد الأزهرية والحصول على الاعتماد.