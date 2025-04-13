شلبي والجزيري يقودان الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره حرس الحدود، وذلك بعد قليل على ملعب “ستاد الجيش ببرج العرب”، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

تشكيل الزمالك

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" –صلاح مصدق.

خط الوسط : محمود بنتايج - محمد شحاتة – أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري.

البدلاء

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر منسي.

موقف الفريقين

ويدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثالث في ترتيب المجموعة التي ستحدد البطل برصيد 35 نقطة، بينما يقع فريق حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.