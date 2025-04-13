مفتي الجمهورية يتفقد مستشفى العريش العام ويطمئن على المصابين الفلسطينيين

أجرى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، جولة تفقدية في المستشفى العام بمدينة العريش في إطار زيارته الرسمية إلى محافظة شمال سيناء.

وكان في استقباله اللواء عاصم سعدون نائب محافظ محافظة شمال سيناء ، واللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، والدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ، والدكتورة منى يوسف حرب مدير الطب العلاجي والدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام.

المفتي يتفقد مستشفي العريش

اطلع المفتي عن كثب على أقسام المستشفى المختلفة، واستمع إلى شرح مفصل حول الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والتجهيزات والإمكانيات المتاحة.

و حرص الدكتور نظير على تفقد أحوال المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى، وتبادل فضيلة المفتي معهم أطراف الحديث، معربًا عن تضامن الشعب المصري وقيادته مع الشعب الفلسطيني الشقيق . كما دعا لهم بالشفاء العاجل.

أشادة بجهود مستشفي العريش

وقد أشاد المفتي خلال الزيارة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأطقم الطبية والإدارية في مستشفى العريش العام في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، سواء من أهالي شمال سيناء أو من الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًاعلى أن هذا الدور الإنساني النبيل يعكس قيم التآخي والتكاتف التي يتميز بها الشعب المصري.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد بدر عن سعادته باستقبال مفتي الجمهورية أثناء الزيارة، مؤكدًا على أن هذه الزيارة تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا للقطاع الصحي والعاملين في القطاع الصحي بشمال سيناء.