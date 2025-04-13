وزير الطاقة الأمريكي: متوسط أسعار البترول سيكون أقل من الإدارة السابقة

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تكون أسعار البترول أقل في ظل الإدارة الأمريكية الحالية مقارنةً بالإدارة السابقة.

وبلغ متوسط سعر النفط الخام حوالي 83 دولارًا للبرميل بين عامي 2017 و2021، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

وقال الوزير الأمريكي - حسبما نقلت وكالة بلومبرج - "لا أستطيع التعليق على وضع أسعار البترول اليوم أو إلى أين تتجه، لكن إذا قللنا العوائق أمام الاستثمار، وقلصنا العوائق أمام بناء البنية التحتية، يمكننا خفض تكاليف إمدادات الطاقة".

وانخفضت أسعار النفط مؤخرًا بعد أن تعهدت المملكة العربية السعودية ودول أخرى منتجة للنفط بزيادة الإنتاج، وهز ترامب الأسواق برسوم جمركية واسعة النطاق، وانخفض سعر النفط الخام إلى أقل من 65 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ جائحة فيروس كورونا، وفقًا لـ "جولدمان ساكس".

وأضاف "رايت" أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية متقاربتان في أسواق الطاقة. وأضاف: "الرئيس ترامب - وأعتقد أن المملكة كذلك - يرغبان في زيادة الطلب على الطاقة حول العالم، ونحن نرغب في زيادة العرض".

ولفت رايت إلى أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تعملان أيضًا على اتفاقية أولية للتعاون في إنتاج الطاقة النووية المدنية، ومن المتوقع إحراز تقدم في هذا الشأن هذا العام، مبينا أن البلدين يسيران على طريق التوصل إلى اتفاقية تشمل حظر الانتشار النووي والتحكم في التقنيات النووية.