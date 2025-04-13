مصر تدين قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني في غزة

أدانت جمهورية مصر العربية الهجمات الاسرائيلية على مستشفى المعمدانى بقطاع غزة، فى انتهاك جسيم للقانون الدولى الانسانى وكافة الاعراف الدولية.

وطالبت مصر بالوقف الفورى لكافة الاعتداءات الاسرائيلية تجاه قطاع غزة وادخال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع، لاسيما وأن الاجراءات الراهنة تنذر بكارثة انسانية تتحملها اسرائيل بالكامل.

كما طالبت المجتمع الدولى بضرورة الاضطلاع بمسئولياته والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الصارخة على قطاع غزة، وتفعيل آليات القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات، خاصة فى ظل التحركات التى تضطلع بها الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار.