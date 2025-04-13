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الأحد 13 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر تدين قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني في غزة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
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أدانت جمهورية مصر العربية الهجمات الاسرائيلية على مستشفى المعمدانى بقطاع غزة، فى انتهاك جسيم للقانون الدولى الانسانى وكافة الاعراف الدولية. 

وطالبت مصر بالوقف الفورى لكافة الاعتداءات الاسرائيلية تجاه قطاع غزة وادخال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع، لاسيما وأن الاجراءات الراهنة تنذر بكارثة انسانية تتحملها اسرائيل بالكامل.

كما طالبت المجتمع الدولى بضرورة الاضطلاع بمسئولياته والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الصارخة على قطاع غزة، وتفعيل آليات القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات، خاصة فى ظل التحركات التى تضطلع بها الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار.

الاعتداءات الاسرائيلية المساعدات الإنسانية والإغاثية