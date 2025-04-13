ads
الأحد 13 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بابا بادجي يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة

بابا بادجي لاعب المصري
بابا بادجي لاعب المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصل بابا بادجي لاعب المصري البورسعيدي، على لقب أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام بتروجيت.

وكانت انتهت المباراة التي تجمع بين فريقي  بتروجت والمصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الحسم ببطولة الدوري المصري الممتاز على استاد السويس الجديد.

حيث استطاع المصري البورسعيدي ان يكسر حاجز الخسارة وتوديع بطولة الكونفدرالية، واحرز اللاعب بابا بادچي هاتريك خلال الشوط الاول، وهدف لصالح ميدو جابر .

لتنتهي المباراة بنتيجة أربعة اهداف نظيفة دون تلاقي شباكه اى اهداف.


 

تشكيل المصري لمباراة بتروجيت

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي،  محمد هاشم ،  محمود حمادة ، خالد صبحي ، حسن علي لخط الظهر 
محمد مخلوف ، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.
ميدو جابر ، كريم بامبو كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

 

تشكيل بتروجيت لمباراة المصري 

عمر صلاح لحراسة المرمى 

بدر موسى ، اسلام عبد الله، أحمد بحبح ، هادي رياض ، محمود شديد لخط الظهر 

محمد علي عكاشة ، حامد حمدان ، رشاد المتولي ، أدهم حامد لخط الوسط 

إسماعيل بامبا لخط الهجوم.

بابا بادجي المصري البورسعيدي بتروجيت الدوري