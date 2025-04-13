الدوري الألماني.. فيردر بريمن يخطف الثلاث نقاط من شتوتجارت

حقق فريق فيردر بريمن فوزًا مهمًا على حساب مضيفه شتوتجارت بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، على ملعب " إم إتش بي أرينا" ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني.

أهداف اللقاء

قص مدافع شتوتجارت ليونيداس ستيرجيو شريط الأهداف، مسجلًا الهدف الأول في الدقيقة الـ19، قبل أن يأتي أوليفر بوركي مهاجم فيردر بريمن ويسجل التعادل في الدقيقة 32 ويعيد اللقاء إلى نقطة البداية، ومن ثم يعود اللاعب نفسه ويخطف هدف التقدم والفوز لصالح فريقه بالدقيقة 90.

مراكز الفريقين

بهذا الفوز قفز فيردر بريمن إلى المركز التاسع وفي جعبته 42 نقطة، بينما تجمد رصيد شتوتجارت عند النقطة الـ40 في المركز الـ11.