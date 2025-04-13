إمام عاشور ومروان عطية يزوان القندوسي بعد العملية الجراحية.. صور

حرص إمام عاشور ومروان عطية لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على زيارة زميلهم السابق ولاعب سيراميكا كليوباترا الحالي، الدولي الجزائري أحمد القندوسي، داخل غرفته في المستشفى، بعدما أجرى عملية جراحية عاجلة لتثبيت كسر في قدمه، تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام فاركو مساء أمس بالجولة الثانية من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأجرى أحمد القندوسي العملية في أحد المستشفيات تحت إشراف الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي بالنادي، والذي أكد للمقربين داخل المستشفى أن اللاعب سيحتاج من ثلاثة أشهر إلى أربعة قبل أن يعود لممارسة كرة القدم بشكل طبيعي.

إصابة قوية للقندوسي في لقاء فاركو

وكانت الأشعة التي أجراها الدولي الجزائري أحمد القندوسي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مساء أمس إصابته بكسر في الساق، وعلى الفور تم نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة من ستاد المكس في الإسكندرية، لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على حالته.

وحرص معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن علي ماهر واللاعبين، على التواجد رفقة القندوسي في المستشفى.

كما تواجد الجهاز الطبي بقيادة الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز، والدكتور محمود الشحات، والدكتور أبوالحسن محمد، والدكتور خالد الشناوي، والدكتور محمد لطفي، والدكتور أحمد حنفي، والدكتور عمرو عبدالرؤوف، والكابتن مصطفى مهدي، والكابتن حسام الجمل، والكابتن عمرو زكريا.

وحرص جون إدوارد، عضو مجلس إدارة نادي فاركو، المشرف العام على الكرة، على اصطحاب لاعبي فاركو والجهاز الفني، عقب انتهاء اللقاء للمستشفى، لمؤازرة لاعب فريق سيراميكا الجزائري أحمد القندوسي.