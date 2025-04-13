رئيس الوزراء يلتقي وفد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

الأحد 13/أبريل/2025 - 06:21 م

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بحضور بدر محمد السعد، المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والدكتور ميرزا حسن، رئيس مكتب الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق العربي، وعدد من مسئولي الصندوق.

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وفد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه باستقبال الوفد الزائر لمصر، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تقديرها للدور الهام الذي يلعبه الصندوق في مجال التنمية في مصر، كما أكدت على التعاون القائم بين الجانبين في دعم عملية التنمية في البلاد، كما استعرضت جهود الصندوق في دعم العديد من المشروعات في مصر، مؤكدة اهتمام مصر بتعميق ودعم التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أكد بدر محمد السعد، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أهمية التعاون مع مصر على ضوء أهميتها في المحفظة التمويلية للصندوق، مُنوهًا بالتعاون الهام القائم بين الجانبين في العديد من المشروعات.

وأشار "السعد" إلى حرص الصندوق على دعم التعاون مع مصر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية في البلاد.

فيما، تناول الدكتور ميرزا حسن، استراتيجية التمويل الجديدة للصندوق خاصةً في قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، والصحة، وهو ما يأتي في إطار حرص الصندوق على تحقيق التنمية الشاملة بالدول الأعضاء.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ماضية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لاسيما على مستوى السياستين المالية والنقدية، خاصةً عبر تبني سياسة سعر الصرف المرن.

كما استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية لدعم قطاع الصناعة وزيادة الصادرات، خاصةً في مجالات الأدوية، والمنسوجات، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، والصناعات الغذائية، والبتروكيماويات لاسيما الأسمدة، وكذا جهود الحكومة في مجال التحول الأخضر.

فيما أوضح مسئولو الصندوق، جهوده في دعم استثمارات الشركات العربية في الدول العربية الأخرى، وكذا التعاون بين الدول العربية.

كما دار نقاش حول أبرز التطورات الحالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتداعياتها الاقتصادية.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون بين الجانبين، ودعمه له خلال الفترة المُقبلة.