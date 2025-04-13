عملية ناجحة لأحمد القندوسي تحت إشراف طبيب سيراميكا

أجرى أحمد القندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عملية جراحية ناجحة بعد تعرضه للإصابة في مباراة فاركو التي أقيمت أمس، ضمن مباريات الجولة الثانية للمرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وأجرى اللاعب العملية في أحد المستشفيات تحت إشراف الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي بالنادي، والذي أكد للمقربين داخل المستشفى أن اللاعب سيحتاج من ثلاثة أشهر إلى أربعة قبل أن يعود لممارسة كرة القدم بشكل طبيعي.

وكانت الأشعة التي أجراها الدولي الجزائري أحمد القندوسي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مساء أمس إصابته بكسر في الساق، وعلى الفور تم نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة من ستاد المكس في الإسكندرية، لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على حالته.

وحرص معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن علي ماهر واللاعبين، على التواجد رفقة القندوسي في المستشفى.

كما تواجد الجهاز الطبي بقيادة الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز، والدكتور محمود الشحات، والدكتور أبوالحسن محمد، والدكتور خالد الشناوي، والدكتور محمد لطفي، والدكتور أحمد حنفي، والدكتور عمرو عبدالرؤوف، والكابتن مصطفى مهدي، والكابتن حسام الجمل، والكابتن عمرو زكريا.

وحرص جون إدوارد، عضو مجلس إدارة نادي فاركو، المشرف العام على الكرة، على اصطحاب لاعبي فاركو والجهاز الفني، عقب انتهاء اللقاء للمستشفى، لمؤازرة لاعب فريق سيراميكا الجزائري أحمد القندوسي.