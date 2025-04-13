المصري يكسر لعنة الكونفدرالية برباعية نظيفة أمام بتروجت

انتهت المباراة التي تجمع بين فريقي بتروجت والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الحسم ببطولة الدوري المصري الممتاز على استاد السويس الجديد.

حيث استطاع المصري البورسعيدي ان يكسر حاجة الخسارة وتوديع بطولة الكونفدرالية، واحرز اللاعب بابا بادچي هاتريك خلال الشوط الاول، وهدف لصالح ميدو جابر.

لتنتهي المباراة بنتيجة أربعة اهداف نظيفة دون تلاقي شباكه اى اهداف.

تشكيل المصري لمباراة بتروجيت

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي، محمد هاشم، محمود حمادة، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر

محمد مخلوف ، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

ميدو جابر ، كريم بامبو كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

تشكيل بتروجيت لمباراة المصري

عمر صلاح لحراسة المرمى.

بدر موسى ، اسلام عبد الله، أحمد بحبح، هادي رياض، محمود شديد لخط الظهر

محمد علي عكاشة ، حامد حمدان ، رشاد المتولي ، أدهم حامد لخط الوسط

إسماعيل بامبا لخط الهجوم.