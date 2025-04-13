حالتا طرد وهدف.. مواجهة مثيرة بين ريال مدريد وديبورتيفو

فاز فريق ريال مدريد على نظيره ديبورتيفو ألافيس، بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

هدف المباراة



جاء هدف المباراة عن طريق اللاعب إدواردو كامافينجا فى الدقيقة الـ 34، بعد أن ألغى هدف اللاعب راؤول أسينسيو فى الدقيقة الـ 19 من عمر اللقاء.

طرد مبابى



وشهد اللقاء حالتى طرد للاعب الفرنسى كيليان مبابى نجم ريال مدريد فى الدقيقة الـ 38، بينما غادر اللاعب مانويل سانشيز لاعب ديبورتيفو ألافيس، اللقاء فى الدقيقة الـ 70 من عمر اللقاء.

ترتيب الفريقين



بهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى النقطة 66 ليأمن وصافة ترتيب الدورى الإسبانى، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 30 نقطة فى المركز الـ 17 من ترتيب الليجا.