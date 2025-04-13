هل رفض محمد الشيبي استلام جائزة رجل مباراة الأهلي وبيراميدز؟

انتشرت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، حول اتجاه رابطة الأندية المصرية المحترفة إلى توقيع عقوبة مالية على المغربي محمد الشيبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بسبب رفضه استلام جائزة رجل المباراة التي أقيمت بالأمس أمام النادي الأهلي.

وكان نادي بيراميدز تعادل إيجابيًا بهدف مع النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب 30 يونيو باستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر داخل نادي بيراميدز، إن اللاعب المغربي دخل إلى غرفة ملابس بيراميدز، لتغيير ملابسه عقب إطلاق الحكم الهولندي صافرة اللقاء، وعاد على الفور إلى أرض الملعب لاستلام الجائزة، وتسلمها عن طريق مندوب الشركة الراعية.

وأشار إلى أنه عندما انتهي اللاعب من تغيير ملابسه، عاد من جديد إلى أرض الملعب، ولم يجد مراقب المباراة أحمد المليجي، الذي انصرف لحضور المؤتمرات الخاصة بالجهازين الفنيين لبيراميدز والأهلي.