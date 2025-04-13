تشكيل مباراة ريال بيتيس ضد فياريال في الدوري الإسباني

أعلن كل من ريال بيتيس وفياريال، التشكيلة الأساسية لمواجهتهما المرتقبة، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، والتي تقام اليوم.

تشكيلة ريال بيتيس:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: أبنير رويال، بارترا، بورخا إيغليسياس، بيرو

الوسط: جوني، فورنالس، أنطوني، إيسكو

الهجوم: خيسوس رودريجيز، كوتشو

المدرب: مانويل بيليجريني

تشكيلة فياريال:

حراسة المرمى: لوبيز جونيور

الدفاع: بوغان، بارخو، جوميسانيا، بيدرازا

الوسط: فوت، باري، فيمينيا، بينو

الهجوم: إيوزي، سيرجي كاردونا

المدرب: بابلو كاماتشو

مواجهة قوية في الليجا بين فريقين يطمحان لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة مشوارهما هذا الموسم.