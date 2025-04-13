ads
الأحد 13 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل مباراة ريال بيتيس ضد فياريال في الدوري الإسباني

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن كل من ريال بيتيس وفياريال، التشكيلة الأساسية لمواجهتهما المرتقبة، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، والتي تقام اليوم.

تشكيلة ريال بيتيس:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: أبنير رويال، بارترا، بورخا إيغليسياس، بيرو

الوسط: جوني، فورنالس، أنطوني، إيسكو 

الهجوم: خيسوس رودريجيز، كوتشو

المدرب: مانويل بيليجريني

تشكيلة فياريال:

حراسة المرمى: لوبيز جونيور

الدفاع: بوغان، بارخو، جوميسانيا، بيدرازا

الوسط: فوت، باري، فيمينيا، بينو

الهجوم: إيوزي، سيرجي كاردونا

المدرب: بابلو كاماتشو

مواجهة قوية في الليجا بين فريقين يطمحان لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة مشوارهما هذا الموسم.

 

الدوري الإسباني ريال بيتيس منافسات الجولة 31 تشكيلة فياريال تشكيلة ريال بيتيس التشكيلة الأساسية