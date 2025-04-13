تشكيل مباراة ريال بيتيس ضد فياريال في الدوري الإسباني

أعلن كل من ريال بيتيس وفياريال، التشكيلة الأساسية لمواجهتهما المرتقبة، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، والتي تقام اليوم.
تشكيلة ريال بيتيس:
حراسة المرمى: أدريان
الدفاع: أبنير رويال، بارترا، بورخا إيغليسياس، بيرو
الوسط: جوني، فورنالس، أنطوني، إيسكو
الهجوم: خيسوس رودريجيز، كوتشو
المدرب: مانويل بيليجريني
تشكيلة فياريال:
حراسة المرمى: لوبيز جونيور
الدفاع: بوغان، بارخو، جوميسانيا، بيدرازا
الوسط: فوت، باري، فيمينيا، بينو
الهجوم: إيوزي، سيرجي كاردونا
المدرب: بابلو كاماتشو
مواجهة قوية في الليجا بين فريقين يطمحان لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة مشوارهما هذا الموسم.