جولة تفقدية لوكيل تعليم الجيزة بمدارس إدارة منشأة القناطر التعليمية

تفقدت ريحاب عريق وكيل المديرية مدارس إدارة منشأة القناطر لمتابعة سير العملية التعليمية، وجاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وسعيد عطية وكيل الوزارة.

وتفقدت عدد من مدارس الإدارة وهم " كفر حجازي ع ث المشتركة ،كفر حجازي ب ،أم دينار ب أم المؤمنين ب المشتركة ،المناشي الجديدة تعليم اساسي ".

تنفيذ البرنامج العلاجي وتصحيح الكراسات

حيث تفقدت" عريق " الفصول الدراسية وتابعت سجل ٢٦ للمرحلة الابتدائية والاعدادية لمادة اللغة العربية والرياضيات وتحاورت مع الطلاب حول تفعيل البرنامج العلاجي وقامت بتجربة للتلاميذة من خلال القراءة والكتابة علي السبورة لتطمئن على تنفيذ البرنامج العلاجي وتصحيح الكراسات والرصد.



كما تفقدت سجلات التحضير للمعلمين وسجلات ٥ سلوك وتفقدت دورات المياه.