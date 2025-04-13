نائب وزير الحج يستقبل رئيس البعثة المصرية في السعودية

استقبل الدكتور عبد الفتاح بن مشاط نائب وزير الحج والعمرة السعودي، اللواء مصطفى محفوظ رئيس بعثة الحج المصرية، وذلك لبحث الترتيبات والمتطلبات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من مصر ضمن استعدادات موسم حج 1446هـ.

من جانبها، نبهت اليوم، وزارة السياحة السعودية، على كافة فنادق ومرافق الضيافة في مكة المكرمة بمنع تسكين القادمين غير الحاصلين على تصريح حج، أو تصريح دخول للعمل أو السكن في مدينة مكة المكرمة خلال موسم الحج، وذلك ابتداءً من 1 ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م حتى نهاية موسم الحج.

جانب من اللقاء

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الداخلية السعودية من ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة، بعدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها للقادمين من حاملي التأشيرات بجميع أنواعها، باستثناء القادمين بتأشيرة حج، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م.

وأشارت الوزارة إلى أنه يُمنع على مرافق الضيافة تسكين الفئات المشمولة في إعلان وزارة الداخلية خلال الفترة المحددة بشكل نهائي، وذلك في إطار الحرص على سلامة وأمن الحج، ضمن الجهود التكاملية للوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى استعدادًا لموسم حج 1446 هـ.