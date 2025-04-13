انخفاض اليوان الصيني مقابل الدولار وسط تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن

انخفضت العملة الصينية إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي منذ أكثر من عام ونصف يوم الثلاثاء، بعد أن حدد البنك المركزي الصيني سعرًا مرجعيًا أضعف من المتوقع وسط تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن، حسبما أفادت نيكاي آسيا.

تشير خطوة بنك الشعب الصيني الأخيرة إلى تحول محتمل في موقفه بشأن استقرار العملة، مما أثار توقعات السوق بمزيد من الانخفاض.

انخفض اليوان المحلي إلى 7.34 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى له منذ سبتمبر 2023.

وفي الوقت نفسه، انخفض اليوان الخارجي الأكثر حرية في التداول أيضًا، ليصل إلى حوالي 7.352 مقابل الدولار. جاء ذلك بعد أن ثبت بنك الشعب الصيني السعر المرجعي اليومي عند 7.2038 - بانخفاض عن 7.198 في اليوم السابق - مما مهد الطريق لليوان للتداول ضمن نطاق أضعف في البر الرئيسي للصين.

من خلال تعديل سعر المنتصف نزولًا، يبدو أن بنك الشعب الصيني يسمح لليوان المُدار بإحكام بالانخفاض للمساعدة في تعويض التأثير الاقتصادي لتعريفات الولايات المتحدة المتصاعدة.

تهديدات ترامب

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بفرض تعريفة إضافية بنسبة 50 في المائة على البضائع الصينية ما لم تتراجع بكين عن إجراءاتها الانتقامية، مما أثار ردًا حادًا من وزارة التجارة الصينية، التي وصفت التهديد بأنه "خطأ آخر" وتعهدت "بالقتال حتى النهاية"، حسبما أفادت نيكاي آسيا.

نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، مقطع فيديو للرئيس ماو برسالة مقتضبة: "نحن صينيون. لا نخاف من الاستفزازات. لا نتراجع".

في غضون ذلك، التقى وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو بممثلين عن الاتحاد الأوروبي وماليزيا - الرئيس الدوري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) - عبر الفيديو على التوالي. وأجروا تبادلًا متعمقًا وصريحًا للآراء حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي والاستجابة للتعريفات المتبادلة التي فرضتها الولايات المتحدة.

كما انتعش سوق الأسهم الصيني بقوة صباح الخميس. في سوق الأسهم من فئة "أ"، افتتح مؤشر شنغهاي المركب مرتفعًا بنسبة 1.29 في المائة، وافتتح مؤشر شنتشن المركب مرتفعًا بنسبة 2.29 في المائة، وارتفع مؤشر تشي ناكست بنسبة 3.35 في المائة عند افتتاح السوق.