كأس عاصمة مصر.. تعديل موعد مباراة المصري المحلة بالجولة الخامسة

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تعديل في موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق غزل المحلة بالجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

لتقام على ستاد السويس الجديد في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس المقبل الموافق السابع عشر من أبريل الجاري بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في السابعة مساء الأربعاء الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

وجاء هذا التعديل استجابة للمخاطبات الرسمية التي قامت بها إدارة النادي المصري والتي طالبت بإجراء مباريات تلك الجولة في توقيت واحد إعمالًا لمبدأ تكافؤ الفرص.