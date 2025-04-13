الزمالك يسعى للخروج من النفق المظلم أمام حرس الحدود بالدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مواجهة جديدة في مسيرته هذا الموسم مع بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم "نايل"، وذلك أمام حرس الحدود، والتي يبحث فيها عن طى أحداث الفترة الماضية المليئة بالأحداث الصعبة على جماهيره.

ويحل الزمالك في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد، ضيفًا ثقيلا على نظيره حرس الحدود، وذلك على ملعب "استاد برج العرب" ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة المحددة لبطل الدوري فى نظامه الاستثنائى الجديد.

وحث البرتغالى خوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك، لاعبى الفارس الأبيض على طى أحداث الفترة السابقة بعد الخروج من كأس الكونفدرالية الأفريقية على يد ممثل جنوب أفريقيا بهدف دون رد فى مجموعي لقائى الذهاب والإياب.

كما يعاني الفريق من تجميد أحد أهم لاعبيه، ونجمه الأول أحمد سيد "زيزو"، بعد الأحداث التى لاحقت فترة المفاوضات معه من أجل التجديد للقلعة البيضاء، وعلى إثرها دخل اللاعب فى مشادة مع لجنة التجديدات، ليعلن مجلس الإدارة تجميد اللاعب وتحويله للتحقيق بعد الأنباء التى ترددت حول توقيعه للغريم التقليدى الأهلى.

لجنة التعاقدات تنظم أوراقها.. و«الونش» و«السعيد» أول المجددين

ويبقى ملف التعاقدات والتجديدات من أهم ما يشغل أروقة قطب الكرة المصرية فى الوقت الراهن، وخاصة اللاعبين الذى من المفترض أن تجدد عقودها فى الوقت الحالى بعد اقتراب انتهاء عقودهم فى نهاية الموسم.

ويحتل اللاعب محمود حمدى "الونش"، صدارة قائمة اللاعبين المنتظر تجديد عقودهم بعدما ترددت أنباء عن رحيله فى نهاية الموسم إلى الأهلى أيضا، إلا أن "البوابة" تواصلت مع مصادرها داخل الزمالك، والتى أكدت أن "الونش"، قد أنهى كل شىء من أجل التجديد للفارس الأبيض.

وأضاف المصدر لـ"البوابة" أنه تم تجديد التعاقد مع الونش في جلسة عقدت بحضور عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط، ورامي نصوحي، عضو مجلس الإدارة، وأعقبتها جلسة أخرى قد جمعته أيضاً بمسئولي الزمالك، بحضور رئيس النادي، حسين لبيب، ووكيل اللاعب، لمناقشة تجديد التعاقد.

ومن أهم الأسماء أيضًا التى يسعى الزمالك لتأمين بقائها داخل قلعة "ميت عقبة"، اللاعب عبدالله السعيد، والذى تلقى عروضا من عدة أندية خليجية ومن الدورى الليبى أيضًا، إلا أن مسئولى نادى المصري البورسعيدي دخلوا معه فى محادثات جدية بدون علم إدارة القلعة البيضاء.

التعاقدات بنادي الزمالك

إلا أن إدارة التعاقدات بنادي الزمالك قطعت كل الأنباء والشكوك ودخلت في محادثات مباشرة مع اللاعب، بعد الحديث مع إدارة المصرى عن كيفية دخولها مع لاعب من أهم لاعبي الزمالك في مفاوضات، وذلك في ظل العلاقات الطيبة التى يتمتع بها مجلسي الناديين.

ويسعى بيسيرو لطى أحداث الفترة الماضية، والابتعاد بلاعبى الفريق عما يدور فى أروقة النادي.

ترتيب المجموعة

ويدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثالث في ترتيب المجموعة التي ستحدد البطل برصيد 35 نقطة، بينما يقع فريق حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.