حافلة الزمالك تصل ستاد برج العرب لمواجهة حرس الحدود

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد برج العرب، استعداداً لخوض مباراة حرس الحدود، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تفقد ارضية الملعب

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام حرس الحدود.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة استعداداً للمباراة.