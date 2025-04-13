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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد محمد إبراهيم يتوج بفضية بطولة الجمهورية للجودو تحت 20 سنة

أحمد محمد إبراهيم
أحمد محمد إبراهيم
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أحرز اللاعب أحمد محمد إبراهيم لاعب نادى وادي دجلة والمنتخب القومي، المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات بطولة الجمهورية للجودو تحت 20 سنة، والتي أقيمت بالمركز الأوليمبي للقوات المسلحة بالأسكندرية فئة +100 كجم .

ويبلغ أحمد من العمر ثمانية عشر عامًا فقط، ولكنه يمتلك الموهبة التي تؤهله إلى حصد مزيد من الأالقاب والميداليات، ويتوقع له مدربوه أن يصل إلى مكانة كبيرة في عالم الجودو.

وكان اللاعب  قد فاز من قبل بالعديد من الألقاب والميداليات حيث أحرز البطل المصري عدة ميداليات ذهبية على المستوى المحلي، فلقد كان بطلأ للجمهورية عدة سنوات، وكذلك المستوى العربي، وينتظره مستقبل باهر في لعبة الجودو.

أحمد محمد إبراهيم وادي دجلة المنتخب بطولة الجمهورية للجودو الأوليمبي بالإسكندرية