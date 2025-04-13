كيف يحتفل العزاب باليوم الأسود في كوريا الجنوبية ومظاهر الاحتفال؟

يحتفل الكوريون الجنوبيون بتخصيص يوم للإحتفال بالعزاب ،وأطلقوا للاحتفال ،وأطلقوا عليه إسم «اليوم الأسود» والذى وافق يوم 14 أبريل.

اليوم الأسود

تحتفل كوريا الجنوبية، في يوم 14 من إبريل كل عام بـ «اليوم الأسود»، الذي يعتبره الكوريون عيداً للعزاب ويعتبر يوم غير تقليدي، ويعد هذا اليوم واحد من أكثر الأيام شيوعا في أعياد الكوريين، ويرتبط باللون الأسود وتقاليد خاصة، باجتماع العازبين وتناولهم وجبة جاجانجميون، وتحتوي على شعرية شعبية كورية ، ومغطاة بصلصة الفاصوليا السوداء، إضافة إلى ارتدائهم ملابس سوداء وشربهم للقهوة السوداء.

مظاهر الإحتفال

ويأتي الاحتفال باليوم الأسود الكوري، في سياق مزدحم من الاحتفالات الشعبية المتعلقة بالأزواج والشركاء العاطفيين المأخوذ بعضها عن اليابان، ومن ضمنها عيد الفالنتين، وكذلك اليوم الأبيض الموافق ال 14 من شهر مارس والذي عادة ما يرسل خلاله الرجال هدايا من الشكولاتة البيضاء وحلوى المارشملو لمحبوباتهم وذلك حسب ما ذكرته مجلة "سميثسونيان.



كيفية الاحتفال

يحتفل العزاب باليوم الأسود في كوريا الجنوبية بتناول وجبة" جاجانغميون" وهي عبارة عن نودلز في صلصة الفاصوليا السوداء، ويتناسب لون الصلصة الأسود مع اسم اليوم، ويرتدى بعض العزاب في هذا اليوم ملابس سوداء ويطلون أظافرهم باللون الأسود، ويرتفع في هذا اليوم مبيعات القهوة السوداء.

ويحتفل العشاق كل عام بعيد الحب ويتبادلون الهدايا التي تعبر عن حبهما وإخلاصهما لبعضهما، ولكن الذى لا يعلمه الكثيرون أن العزاب أيضاً لهم يوم يحتفلون فيه بعزوبيتهم والمعروف باليوم الأسود في كوريا الجنوبية والذي يوافق يوم 14 أبريل من كل عام ويحتفل فيه العزاب،

يحتفل العزاب باليوم الأسود في كوريا الجنوبية بتناول وجبة وهي عبارة عن نودلز في صلصة الفاصوليا السوداء، ويتناسب لون الصلصة الأسود مع اسم اليوم، ويرتدى بعض العزاب في هذا اليوم ملابس سوداء ويطلون أظافرهم باللون الأسود، ويرتفع في هذا اليوم مبيعات القهوة السوداء.



كيف بدأ الاحتفال باليوم الأسود؟



كان ينظر إلى يوم 14 من أبريل على أنه يوم حزن ، ومن هنا أطلق عليه اسم "أسود"، حيث كان يوماً يقيم فيه العزاب حدادًا على عزوبيتهم ويتخلصون من أحزانهم بتناول الأطعمة ولكن في العصر الحديث بدأ العزاب يحتفلون في هذا اليوم بدلا من أن يقيموا الحداد.

