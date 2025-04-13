ملتقى القاهرة للحكي يفتتح دورة "حسن الجريتلي" الأربعاء

يفتتح ملتقى القاهرة الدولي للحكي دورته الأولى التي تحمل اسم المخرج "حسن الجريتلي" الأربعاء القادم 16 أبريل الجاري في تمام السابعة بالمسرح القومي بالعتبة.



يتضمن حفل الافتتاح الذي تستمر فقراته على مدار الساعة ونصف الساعة، عرض فيلم تسجيلي مدته 7 دقائق ، كما يتضمن برنامج الافتتاح عرض حكي لفرقة الورشة من إخراج حسن الجريتلي الذي تحمل الدورة الأولى من الملتقي اسمه تقديرا لجهده في فن الحكي.



كما يتضمن حفل الافتتاح تكريم الفنان سيد رجب، والفنان شريف الدسوقي، صاحبا التجربة المميزة في مجال الحكي قبل انتقالهما للدراما التلفزيونية.

حفل تكريم

وكذا تكريم أصحاب أربع مشروعات مهمة في مجال الحكي هم هيثم شكري- من القاهرة "مشروع الحكواتي"، وهيثم عبدربه - من الشرقية " عربة الحواديت "، وشنودة عادل - من المنيا "مشروع الصخرة"، تامر محمود من الاسكندرية "سفينة نوح".



ويلقي رئيس الملتقي المخرج عادل حسان ومديره الفني محمد عبدالفتاح كلمة مشتركة ، عقب كلمة رئيس مجلس الأمناء الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الأسبق.



ويعد ملتقي القاهرة للحكي فعالية هي الأولى من نوعها، تقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وتتشارك تنظيمها اكثر من مؤسسة فنية وثقافية مستقلة.



ويضم مجلس أمناء الملتقي الذي ترأسه الدكتورة ايناس عبدالدايم ، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، الشاعر الكبير جمال بخيت، دكتور محمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "اسمعونا"، و أمين عام مجلس الأمناء ، الفنانة وفاء الحكيم - المشرف العام للملتقي، المخرج المسرحي عادل حسان رئيس الملتقى ، الفنانة منى سليمان المدير التنفيذي للملتقي، الفنان محمد عبد الفتاح (كالابالا) المدير الفني للملتقي.

مجموعة متنوعة من الفعاليات

ويتضمن الملتقي مجموعة متنوعة من الفعاليات، تشمل ورش الحكي، والعروض الفنية، والدورات التدريبية حول فنون الحكي المختلفة وتستمر فعالياته حتي الثلاثاء 22 أبريل 2025 بحفل ختام للملتقى يقام علي مسرح السامر بالعجوزة و يشهد تكريم خاص للحكاءة عارفة عبد الرسول ، فضلا عن تكريم اسم الحكاء الراحل رمضان خاطر ، و سم الحكاءة الراحلة سهام عبد السلام ، بالإضافة إلي عرض حكي مدته 30 دقيقة ، وفيلم يعرض حصاد الدورة الأولي.



الملتقي تنظمه مؤسسات اسمعونا ، وصلة ، بيت الحواديت برعاية وزارة الثقافة المصرية .