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الأحد 13 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مهرجان الـ6 أهداف.. سانت إيتيان يتعادل مع بريست بثلاثية لكل فريق بالدوري

سانت إيتيان و ستاد
سانت إيتيان و ستاد بريست
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حسم التعادل الإيجابي لقاء سانت إيتيان وضيفه بريست بثلاثية لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل على ملعب "جيوفروى جيشار" ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي.

أهداف اللقاء

أفتتح لودوفيتش أجورك مهاجم فريق بريست التهديف، في الدقيقة السادسة، قبل أن يأتي التعادل عن طريق لوكاس ستاسين في الدقيقة الـ16 لصالح سانت إيتيان.

ثم عاد عبدالله ديبو سيما مهاجم بريست ويضع فريقه في المقدمة مرة أخرى بالدقيقة 25، قبل أن يعود إرفين كاردونا بالدقيقة 34 ليعادل الكفة مجددًا ويسجل التعادل.

وقبل انتهاء الشوط الأول سجل لودوفيتش أجورك الهدف الثالث لبريست والهدف الثاني له في المباراة بالدقيقة الـ37، قبل أن يأتي إرفين كاردونا ويسجل التعادل لفريقه بالدقيقة 80 ويحصد بهذا الهدف نقطه لصالح فريقه. 

وضع الفريقين بعد التعادل

بهذا التعادل رفع سانت إيتيان رصيده إلى النقطة 24 ولكن يظل يعاني من شبح الهبوط، في المركز الـ17، وكذلك بريست رفع رصيده إلى النقطة الـ44 في المركز الـ8.

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