"سوار" يفتتح مهرجان أفلام السعودية في عرضه الأول

أعلن مهرجان أفلام السعودية عن اختيار الفيلم الروائي "سوار" للمخرج أسامة الخريجي، ليكون فيلم الافتتاح لدورته الحادية عشرة، في عرضه الأول والذي سيقام خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل 2025 في مدينة الظهران، بتنظيم من جمعية السينما، وبالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام.

ويُستلهم الفيلم من قصة حقيقية شكّلت لحظة فارقة في الوعي الاجتماعي، ما يجعله مدخلًا معبّرًا عن الروح التي تحتفي بها هذه الدورة من المهرجان.



من صدمة الواقع إلى أسئلة الهوية

ينقل فيلم "سوار" تجربة مأخوذة من حدث واقعي يتناولها الفيلم ببُعد إنساني ونفسي، حيث يفتح باب التساؤل حول الهوية والانتماء والأسرة، وما تعنيه الروابط التي تتجاوز البيولوجيا، في سردية تختبر قدرة السينما على معالجة قضايا حساسة بروح فنية متوازنة.



أسامة الخريجي.. خبرة تجمع المحلي بالعالمي

يُعد أسامة الخريجي أحد الأسماء البارزة في صناعة السينما السعودية، حاصل على درجة الماجستير، وبدأ مسيرته الإخراجية والإنتاجية عام 2007 في وقت كانت فيه الفرص محدودة في السوق المحلي. ورغم ذلك، نالت أعماله جوائز محلية ودولية، واكتسب خبرة هوليوودية مكّنته من التعاون مع عدة منصات من أهمهم (شاهد) و (نتفليكس).